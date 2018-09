Florian von Brunn Foto: dpa/Sven Hoppe

Zusammen mit Mitarbeitern steht der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian von Brunn an einem Infostand vor der Tela-Post in München-Giesing und verteilt Flyer an Passanten. »Verheiratet, zwei Kinder, lebt in Sendling« ist darauf über den 49-Jährigen zu lesen, und dass er für Mieter-, Umwelt- und Verbraucherschutz eintritt.

Es ist Wahlkampf, und von Brunn tritt im Wahlkreis 103 erneut als Kandidat für den Landtag an. »Giesing ist eher ein hartes Pflaster«, sagt er, während er versucht, die Flyer an die Frau und den Mann zu bringen. Die meisten gehen freilich vorbei, keine Zeit, man muss einkaufen oder andere wichtige Dinge erledigen. Ab und zu bleiben die Vorüberhastenden stehen und der Umweltexperte versucht, in einem kurzen Gespräch seine Argumente anzubringen.

Giesing und Sendling sind Arbeiterviertel und damit eigentlich traditionell SPD-Terrain. Doch die Zeiten und die Wählergunst haben sich geändert, bei elf Prozent sehen jü...