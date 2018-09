Paris. Der Handelskrieg zwischen den USA und China hinterlässt Spuren: Die Industriestaatenorganisation OECD sieht deshalb größere Risiken für die Weltwirtschaft, wie sie am Donnerstag in Paris erklärte. »Das Vertrauen ist gesunken, Handel und Investitionen entwickeln sich langsamer als erwartet«, heißt es im Herbst-Konjunkturbericht. Auch ihre Wachstumsprognose für Deutschland senkte die OECD ab. Die Organisation rechnet nur noch mit einem deutschen Wachstum von 1,9 Prozent in diesem Jahr, 0,2 Punkte weniger als Ende Mai vorausgesagt. Für das kommende Jahr prognostiziert die OECD 1,8 Prozent und damit 0,3 Punkte weniger. Auch die Eurozone insgesamt leidet unter den Unsicherheiten: Die Wirtschaft der 19 Länder mit der Gemeinschaftswährung wächst demnach im Schnitt um 2,0 Prozent in diesem Jahr und um 1,9 Prozent im kommenden (jeweils minus 0,2 Punkte). AFP/nd