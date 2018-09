Berlin. Startup-Investor Rocket Internet will sein Finanzpolster abermals für den Rückkauf eigener Aktien nutzen. Das Unternehmen plant, Aktien im Wert von maximal 150 Millionen Euro zurückzukaufen, wie Rocket Internet am Donnerstag in Berlin mitteilte. Rocket Internet hatte erst im Mai knapp zehn Millionen Aktien zurückgekauft. Bei der Hauptversammlung im Juni hatte Vorstandschef Oliver Samwer angekündigt, in weitere Geschäftsfelder zu investieren, etwa in Finanz-Startups und künstliche Intelligenz. Im ersten Halbjahr kam Rocket Internet auf einen Konzerngewinn von 297 Millionen Euro nach einem Verlust von 27 Millionen ein Jahr zuvor. In der ersten Jahreshälfte hatte das Unternehmen Anteile des Essenslieferanten Delivery Hero verkauft, ebenso Aktien des Kochboxenversenders HelloFresh. dpa/nd