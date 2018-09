Paris. Frankreich bekommt eine museale Gedenkstätte für Anschlagsopfer. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron am Mittwochabend bei einer Zeremonie im Garten des Invalidendoms in Paris an. Zudem soll es einen nationalen Gedenktag geben. Damit solle deutlich werden, dass Frankreich die Getöteten und Verletzten nicht vergesse, sagte Macron.