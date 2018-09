Für das dreitägige Bürgerfest in Berlin sind unter anderem zahlreiche Ausstellungen, Theaterstücke, Sportpräsentationen, Zeitzeugengespräche, Diskussionsplattformen auf dem Festgelände sowie im Internet, Aktionen von Streetart-Künstlern sowie Konzerte geplant. Das Fest zum »Tag der Deutschen Einheit« in Berlin findet unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. epd/nd

Verbindendes Element des Festgebietes werde das »Band der Einheit« sein, hieß es weiter. Die Installation der 11 040 Ortsschilder aller deutschen Städte und Gemeinden werde sich in alphabetischer Reihenfolge auf mehreren Kilometern auf dem Boden durch das Festgelände schlängeln. »Von Aach bis Zwönitz, von Chemnitz bis München lassen sich Ost und West nicht mehr unterscheiden«, so die Veranstalter. Dies solle mit dem Einheitsband visuell symbolisiert werden.

Rund eine Million Menschen werden zum Bürgerfest anlässlich des Tages der Deutschen Einheit in Berlin erwartet. Die Bundeshauptstadt richtet vom 1. bis 3. Oktober die diesjährigen offiziellen Feierlichkeiten aus. Im Mittelpunkt stehe dabei auch die Frage, wie Deutschland künftig friedlich gemeinsam gestaltet werden kann, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag bei der Präsentation des Festprogramms.

