Leipzig. Die Zahl der Angriffe auf Journalisten hat in diesem Jahr massiv zugenommen. Seit Anfang 2018 bis Mitte September habe es mindestens 22 tätliche Übergriffe in Deutschland gegeben, heißt es in der Erhebung des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig. Damit sei die Zahl der Gewalttaten gegen Journalisten erstmals seit drei Jahren wieder gestiegen. Mit Ausnahme von zwei Fällen ereigneten sich 2018 laut der Studie alle Taten im Umfeld von rechten oder rechtsextremen Demonstrationen und Veranstaltungen. epd/nd