Hamburg. Beim sächsischen Landesamt für Verfassungsschutz soll seit Jahren ein Funktionär der AfD beschäftigt sein. Das berichtete das ARD-Magazin »Panorama« am Donnerstag. Der Mann sei Mitglied der Landesprogrammkommission der Partei und dort als Leiter eines Fachausschusses zuständig für die Erarbeitung von Konzepten im Bereich Innere Sicherheit, Justiz und Datenschutz. Dem Magazin habe der Mann dies bestätigt. Beim Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen ist der Fall laut »Panorama« bereits seit 2015 bekannt. Die Behörde wollte sich zu dem konkreten Fall nicht äußern. dpa/nd

EU-Gipfel will Flüchtlingsabkommen mit Staaten in Nordafrika forcieren

Koalitionsvertrag schließt Exporte an Kriegsparteien in Jemen aus

Unterstützung durch Stuttgarter Verein bringt Rechtsaußenpartei in Erklärungsnot

Der Alternative Wohngipfel in Berlin fordert bezahlbaren Wohnraum für alle statt Rendite für wenige

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!