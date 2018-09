Bundeskanzler Adenauer hatte den Mut, seinen Geheimdienstchef Gehlen bei sich antanzen zu lassen und wegen Verdachts auf Landesverrat hochnotpeinlich zu verhören. Foto: akg-images/Erich Lessing

Es ist unglaublich, unerhört, was im politischen Berlin geschieht. Man erinnere sich an die Kaiser’s-Kassiererin Emmely, der wegen zwei nicht abgerechneter Leergutbons, Centbeträgen, gekündigt wurde. Ein ob echten Fehlverhaltens mit immensem politischen Schaden sanft zum Rücktritt gezwungener oberster Staatsdiener steigt dagegen die Karriereleiter hinauf und darf sich über eine opulente Gehaltserhöhung freuen. Da soll sich noch einer wundern, dass im Volk Politiker als egoistisch, gar kriminell verschrien sind, das politische Geschäft als Selbstbedienungsladen wahrgenommen wird. Dabei hätte man in Berlin auch ganz anders entscheiden können. Müssen.

Man stelle sich folgendes Szenario vor: Angela Merkel spricht im Bundestag von Verrat und zitiert Hans-Georg Maaßen in ihr Kanzleramt zum hochnotpeinlichen Verhör, in der Schublade bereits einen Haftbefehl gegen ihn. Unvorstellbar? Nun, dies hat sich so ähnlich schon einmal zugetragen -...