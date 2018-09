Regensburg. Der suspendierte Oberbürgermeister der bayerischen Stadt Regensburg, Joachim Wolbergs (SPD), muss sich ab Montag vor dem Landgericht Regensburg verantworten. Dem 47-Jährigen werden Vorteilsannahme und Verstoß gegen das Parteiengesetz zur Last gelegt. Den Vorwurf der Bestechlichkeit hatte die Wirtschaftsstrafkammer des Gerichts nicht zugelassen. Mit Wolbergs sind der Ex-Fraktionsvorsitzende der SPD im Stadtrat, Norbert Hartl, sowie ein Bauunternehmer und ein früherer Mitarbeiter dieses Unternehmers angeklagt. Der Marathonprozess wird voraussichtlich bis April 2019 dauern. Unter mehreren Dutzend Zeugen sind Alt-OB Hans Schaidinger (CSU) sowie CSU-Stadtrat Hans Schlegl. dpa/nd

