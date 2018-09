Himmelpfort. Der Weihnachtsmann aus Himmelpfort, an den Kinder Wunschzettel schicken können, will in der kommenden Woche in Eberswalde gemeinsam mit Teams der Stadtförsterei, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und 30 Mitarbeitern der Deutschen Post 2000 Nadelbäume pflanzen, teilte die Deutsche Post AG am Donnerstag mit. Mit den Douglasien soll ein Teil des Stadtwaldes, der im vergangenen Jahr vom Sturmtief »Xavier« schwer getroffen wurde, wieder aufgeforstet werden. epd/nd