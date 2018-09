Überall fehlt Nachwuchs. Führungskraft will keiner sein wegen der Work-Life-Balance, null Bereitschaft, sich zu quälen - außer in der youtube-Akademie sind die Ausbilder einsam. Dabei lebt die Jugend nur, was die Alten vormachen: Um nach oben zu kommen, musst du einfach richtig geilen Scheiß bauen. Und nicht nur in Maaßen, Staatssekretär klingt schon so dröge. Größer denken, richtiger Influencer werden! Ambition aufs Kanzleramt? Schieß halb Norddeutschland in Brand. Mit Raketen. Während einer Jahrhundertdürre. Löschen? Hallo, wir sind die Bundes- und nicht die Feuerwehr. Und 500 000 Tonnen CO2 werden auch noch freigesetzt, das senkt Heizkosten fast schon nobelpreisverdächtig. Wer US-Präsident werden will, muss nur die ganze Welt im Niveaulimbo schlagen. Und wer sich wie Jan Ullrich dann doch mal so richtig quält und Til Schweiger verprügelt, wird verdienter Sportminister. Seehofer wird von diesem Posten weggemaaßt - warum nicht in den Vatikan? stf