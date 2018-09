Salzburg. Die EU strebt Abkommen zur Zurückhaltung von Flüchtlingen mit nordafrikanischen Staaten an - ähnlich wie mit der Türkei. Die EU-Mitglieder seien sich einig, den Dialog mit Ägypten, aber auch Tunesien, Marokko sowie Libyen zu intensivieren, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstag zum Abschluss eines zweitägigen informellen EU-Gipfels im österreichischen Salzburg. Letztlich seien Abkommen nötig, ähnlich wie mit Ankara, sagte sie.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte an, zusammen mit dem Ratspräsidenten Donald Tusk eine entsprechende Initiative in Ägypten zu ergreifen. Das Land habe Migration »effizient« und »vorbildlich« unterbunden. Nun gebe es erstmals die Möglichkeit einer vertieften Zusammenarbeit. »Das sollten wir nutzen«, so Kurz. Die Migrationsfrage sei nicht mit dem Streit über die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU zu lösen, sondern an den Außengrenzen. Hier widersprach Merkel, die weiterhin auf eine »faire Verteilung« besteht. dpa/nd Seite 7