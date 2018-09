Anglo und Diana Assamoah Boadu besprechen nach dem Besuch beim Jobcenter die nächsten Schritte. Foto: nd/Maria Jordan

Um 9 Uhr morgens zieht Diana Assamoah Boadu im Jobcenter Pankow eine Wartenummer. Vor wenigen Tagen hat sie eine Zahlungsaufforderung vom Inkassoservice des Jobcenters über mehr als 770 Euro bekommen. Der Brief ist an ihren einjährigen Sohn Jaden adressiert. Der sitzt ruhig in seinem Kinderwagen und weiß nichts von den Sorgen seiner Mutter. Sie hat noch vier Tage Zeit, um die fällige Summe zu bezahlen.

Wofür diese Rechnung genau ist, weiß die 24-jährige Frau aus Ghana nicht. Aus diesem Grund hat sie Abdelrahman Anglo gebeten, sie zum Jobcenter zu begleiten. Der Integrationslotse, der sich selbst nur Anglo nennt, soll für sie aus und ins Englische übersetzen.

Noch etwa 20 Menschen sind vor Assamoah Boadu dran. Im grell beleuchteten Warteraum sieht sich Anglo das Schreiben des Jobcenters an. Er versucht herauszufinden, worauf sich die Mahnung bezieht. In einem vorigen Schreiben vom 30. Juli müsste das stehen. Diana Assamoah Boa...