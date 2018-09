Potsdam. Angesichts der sinkenden Mitgliederzahlen bei den Freiwilligen Feuerwehren will die rot-rote Landesregierung für den Brand- und Katastrophenschutz Maßnahmen ergreifen. Dazu gehören zum Beispiel Prämien zu Dienstjubiläen, um die Attraktivität des Ehrenamtes zu steigern, oder zusätzliche hauptamtliche Kräfte in den Freiwilligen Feuerwehren, heißt es in einem am Freitag in den Landtag eingebrachten Papier. Es soll jetzt nach einem einstimmigen Beschluss des Plenums in den Ausschüssen diskutiert werden. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) erklärte, dass die Feuerwehren auch vor einem kompletten Technikwechsel stünden. Viele Geräte seien Anfang der 1990er Jahre angeschafft worden und hätten jetzt ihre maximale Nutzungsdauer erreicht. In 1770 Ortswehren in Brandenburg sind gegenwärtig rund 38 000 Freiwillige aktiv, 45 600 waren es im Jahr 2010. dpa/nd Kommentar Seite 13