Potsdam. Knapp 141 000 Bürger von Potsdam sind aufgerufen, an diesem Sonntag, dem 23. September, den Nachfolger von Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) zu wählen, der nicht erneut antritt. Etwa 21 000 Bürger haben Briefwahlunterlagen beantragt. Zur Wahl stehen Martina Trauth (LINKE), Mike Schubert (SPD), Götz Friedrich (CDU), Janny Armbruster (Grüne), Dennis Hohloch (AfD) und Lutz Boede (Die Andere). Erhält keiner der sechs Bewerber die absolute Mehrheit, findet am 14. Oktober eine Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten statt. nd