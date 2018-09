Der Moorbrand bei Meppen hat nach Schätzungen mehr als 500 000 Tonnen CO2 freigesetzt. Und er wird trotz beherzten Einsatzes der Feuerwehren noch lange Zeit ein Problem darstellen - bis er wirklich ausgebrannt ist, können Tage, Wochen vielleicht Monate vergehen. Nun will sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen vor Ort ein Bild davon machen, was die ihr unterstehende Truppe dort im Emsland mit ihrem Raketentest angerichtet hat. Das Agieren der Bundeswehr trägt dabei nicht unbedingt dazu bei, die Motivation der selbst ziemlich ausgebrannten Feuerwehrleute zu heben. Ein Sprecher sagte am Freitag, das Verteidigungsministerium bedaure »außerordentlich«, dass durch den Raketentest der Brand ausgelöst wurde. Die Feuerwehren im Emsland, wo nun doch der Katastrophenfall ausgerufen wurde, werden jedenfalls noch eine Weile außerordentlich viel zu tun haben. stf

Foto: dpa/Stephan Konjer