Bei der etwas schwereren Aufgabe brauchte man schon Zugang zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Richtig war hier, dass die Wahrscheinlichkeit, einen »Eier-Ball« vom neuen Händler zu ziehen, zwischen 41,2 und 41,4 Prozent beträgt. Die meisten »Richtigen« schafften das mit einer Tabelle. Hingewiesen wurde auch auf die Lösungsmöglichkeit per »Satz von Bayes« (Peter Frieske, Anklam) sowie »Baumdiagramm« (Ingeborg Bartsch, Grammow). Für den Buchpreis ausgelost wurde Eva-Maria Westerhoff aus Erfurt: »Hain - ein Geländeroman« von Ester Kinsky, Suhrkamp.

Bei der etwas leichteren Aufgabe ließen wir alle Lösungen zwischen einem Durchmesser von rund 12,07 bis 12,09 cm gelten - womit die Kugel wettkampffähig ist. Richtig hatte das neben anderen Christoph Schönfelder aus Gießen. An ihn ging der ausgeloste Buchpreis: »Wir machen das - mein Jahr als Freiwilliger in einer Unterkunft für Geflüchtete« von Holger Michel, Kiepenheuer & Witsch.

Für eine »Kuglige Sache« wollten wir Sie am 8./9. September interessieren, und das scheint uns mit fast 50 Einsendungen ganz gut gelungen zu sein. »Wie stets ein flotter Kommentar, und wieder zwei knackige Aufgaben«, freute sich Liz Angermann aus Schwerin, »Danke für die wieder schönen Denkanstöße«, schrieb Erhard Thiel aus Cottbus.

