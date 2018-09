Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Drei Kartelle in Afrika sind Wissenschaftlern zufolge für einen Großteil des weltweiten illegalen Elfenbeinhandels verantwortlich. Die Kartelle exportieren das Elfenbein gewilderter Elefanten vor allem aus Kenia, Uganda und Togo, wie die Forscher um Samuel Wasser von der University of Washington im Fachblatt »Science Advances« schreiben (DOI: 10.1126/ sciadv.aat0625). Die Forscher analysierten die DNA von Elfenbein in 38 zwischen 2006 und 2015 beschlagnahmten Elfenbeinsendungen. Ihre Arbeit sei ein »Ermittlungs-Werkzeug, um den Behörden zu helfen, diese Netzwerke zu verfolgen«, sagte Samuel Wasser. dpa/nd