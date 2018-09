Genf. Die von der UNO eingesetzte Ermittlungsrichterin will noch 2018 zwei Verfahren wegen Kriegsverbrechen in Syrien eröffnen. Sie habe solche Fälle ausgewählt, die besonders schwerwiegend und exemplarisch für die Kriegsgräuel seien, sagte die französische Richterin Catherine Marchi-Uhel am Donnerstag in Genf. Dabei nehme sie alle Kriegsparteien in den Blick. Die Verfahren sollten sich gegen konkrete Verdächtige richten. AFP/nd