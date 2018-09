Srinagar. Mutmaßliche islamistische Terroristen haben im indischen Teil Kaschmirs drei Polizisten aus ihrer Wohnung entführt und getötet. Die von Kugeln durchsiebten Leichen wurden am Freitag gefunden, nachdem örtliche Fernsehsender eine Audioaufnahme abgespielt hatten, die von der pro-pakistanischen Kämpfergruppe Hizbul Mujahideen stammen soll: Polizisten müssten entweder kündigen oder sterben. dpa/nd

