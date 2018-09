Buenos Aires. Das Ausmaß staatlicher Gewalt und Kriminalität im krisengeplagten Venezuela ist nach Einschätzung der Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) mit einer Kriegssituation zu vergleichen. »Die Mordrate in Venezuela ist höher als die vieler Kriegsgebiete«, so Esteban Beltrán am Donnerstag in Buenos Aires. 2017 wurden nach AI-Angaben 89 von 100 000 Einwohnern Opfer eines gewaltsamen Todes. dpa/nd