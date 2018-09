Mbabane. In dem afrikanischen Kleinstaat eSwatini, dem ehemaligen Swasiland, ist am Freitag ein neues Parlament gewählt worden. Die rund 530 000 Wahlberechtigten sollten 59 der 69 Parlamentsabgeordneten neu wählen. Fast alle Kandidaten sind treue Gefolgsleute von König Mswati III. Er ist einer der letzten absoluten Monarchen Afrikas und ernennt die übrigen zehn Parlamentsabgeordneten direkt - genauso wie seine Minister. Politische Parteien waren nicht zur Wahl zugelassen. AFP/nd

