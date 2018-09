Montreal. Großkonzerne wie Coca-Cola, Unilever, Dow Chemicals und der US-Einzelhändler Walmart haben sich verpflichtet, zum Kampf gegen die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll beizutragen. Sie erklärten ihre Unterstützung für die G7-Charta zum Kampf gegen die Vermüllung der Meere. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und die EU hatten im Juni beim Gipfeltreffen der G7-Gruppe eine solche Vereinbarung unterzeichnet, Japan und USA trugen diese nicht mit. Es schlossen sich jedoch die Nichtmitglieder Norwegen und Jamaika an. Ziel ist es dafür zu sorgen, dass bis zum Jahr 2030 sämtliche Verpackungen und bis 2040 sämtliches Plastik wiederverwertbar ist. AFP/nd

