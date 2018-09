Was soll das sein

Rostock. Hering aus der westlichen Ostsee hat das MSC-Siegel verloren. Betroffen sind Fischer aus Deutschland, Dänemark und Schweden. Der Heringsbestand muss wieder gesunden, erst dann kann das Siegel erneut anerkannt werden. Damit dürfen die Fischer

ihre Fänge nicht mehr als Öko-Fisch verkaufen. Der MSC-Umweltstandard verbietet die Befischung von Beständen, die keine nachhaltige Größe haben und in ihrer Regeneration beeinträchtigt sind. Nach dem Verlust des Siegels droht den Fischern zudem eine drastische Fangquoten-Absenkung, da der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) den Mindestwert für die notwendige Biomasse an erwachsenen Heringen in der westlichen Ostsee heraufgesetzt hatte. Die EU-Kommission empfiehlt für 2019 eine Reduzierung der Fangquote um 63 Prozent. Der ICES hatte sogar einen Fangstopp gefordert. dpa/nd