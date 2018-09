Das neue Beskitas-Stadion in Istanbul: Eingeweiht im April 2016 und nun bereit für die EM 2024? Foto: imago/Xinhua

In knapp einer Woche werden die 17 Mitglieder des UEFA-Exekutivkomitees entscheiden, wer die Fußball-Europameisterschaft 2024 ausrichten darf: Deutschland oder die Türkei? Sechs Tage vor der Abstimmung in Nyon veröffentlichte die Europäische Fußball-Union am Freitag ihren 44-seitigen Evaluierungsbericht, in dem sie den beiden Bewerbern jeweils ordentliche Zeugnisse ausstellt, bei den Türken indes mehr zu bemängeln hat als bei den Deutschen.

Vor allem das »Fehlen eines Aktionsplanes Menschenrechte« sei problematisch, ebenso noch nicht vorhandene Zugverbindungen und die Ungewissheiten in Sachen Stadion-Neubau, deutet der Bericht an. Die Türkei wird auch angesichts der drohenden Wirtschaftskrise und des Lira-Verfalls besonders kritisch beobachtet: »Infolge der jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen im Land könnten geplante öffentliche Investitionen unter Druck geraten.«

Deutschland hat die größeren Stadien, allesamt bereits vor...