Die Berliner Schriftstellerin Karoline Menge (31) erhält den mit 10 000 Euro dotierten Ulla-Hahn-Autorenpreis. Sie werde für im August veröffentlichten ersten Roman »Warten auf Schnee« geehrt, teilte die den Preis vergebende Stadt Monheim mit. Das Buch sei »spannend wie ein Krimi« und in der existenziellen Thematik beeindruckend, erklärte die Jury, der die in Monheim aufgewachsene Autorin Ulla Hahn selbst vorsitzt. Menge erzählt die Geschichte einer zerbrochenen Familie aus der Sicht des sechzehnjährigen Mädchens Pauli und nutzt dabei Elemente des Horrorfilms. Die Auszeichnung soll Ende 2018 verliehen werden. Der Preis wird alle zwei Jahre für ein Erstlingswerk von Autoren unter 35 Jahren. dpa/nd

