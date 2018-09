Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Schwerin. Das vom Landesmarketing MV betriebene Landesportal Mecklenburg-Vorpommern wendet sich seit Freitag gezielt auch an russischsprachige Interessenten. Damit wirbt das Land nunmehr in vier Sprachen um internationale Aufmerksamkeit: Deutsch, Englisch, Polnisch und Russisch. »Ich freue mich, dass wir so eine wichtige Zielgruppe der internationalen Vermarktung des Landes nun auch direkt ansprechen«, sagte Staatskanzleichef Reinhard Meyer (SPD). Neben allgemeinen Informationen zum Land biete das Portal Fakten zu Themen wie Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft, Natur, Gesundheit, Kultur sowie Freizeit und auch Links zu wichtigen Ansprechpartnern. dpa/nd