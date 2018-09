Was soll das sein

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zu Neuverhandlungen über die Zukunft des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen bereiterklärt. »Die Bundeskanzlerin findet es richtig und angebracht, die anstehenden Fragen erneut zu bewerten und eine gemeinsame tragfähige Lösung zu finden«, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag mit.

SPD-Chefin Andrea Nahles forderte zuvor, den Fall Maaßen neu zu verhandeln. In einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer fordert Nahles, die Einigung über die Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen vom Dienstag »zu überdenken«. Auch Seehofer schloss neue Beratungen über die Personalie Maaßen nicht aus. »Ich denke, eine erneute Beratung macht dann Sinn, wenn eine konsensuale Lösung möglich ist. Darüber wird jetzt nachgedacht«, sagte Seehofer. Seite 5