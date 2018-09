Ditib äußerte sich auf Anfrage der dpa zunächst nicht. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) prüft laut »Süddeutscher Zeitung«, NDR und WDR eine Beobachtung der Ditib-Zentrale in Köln. Das BfV habe ein Dossier mit Ditib-Informationen an die Länder verschickt, die bis Mitte Oktober Material und eine Stellungnahme übermitteln sollten. dpa/nd Kommentar Seite 2

Berlin. Berichte über eine sich möglicherweise anbahnende Beobachtung der Ditib-Union durch den Verfassungsschutz haben zu neuen Diskussionen über den größten Islam-Dachverband in Deutschland geführt. CDU-Innenpolitiker Christoph de Vries sagte am Freitag, er sehe bei der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib) verfassungsfeindliche Tendenzen. »Es ist gut, dass Ditib auf Bundesebene nun ins Visier des Verfassungsschutzes genommen wird.« Die LINKEN-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen nannte es »überfällig, dass die Sicherheitsbehörden vor Ditib warnen«. Der Verband sei »gemeingefährlich«.

