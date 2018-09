Traktoren-Protest in Hebenshausen vor der Gemeindeversammlung Foto: Stefan Otto

Die Versammlung würde unangenehm werden, das ahnte Jens Wilhelm schon vorher. Am Gasthaus Waldmann laufen bereits seit dem Nachmittag die Proteste gegen den geplanten Logistikpark, den er als Bürgermeister mit auf den Weg bringen will. Am Abend ist der Kneipensaal in Hebenshausen dann übervoll. Es ist die erste öffentliche Zusammenkunft, nachdem bekannt wurde, dass es einen Käufer für die Domänenfläche am Ortsrand gibt. Dort ist kein gewöhnliches Gewerbegebiet geplant, sondern ein »Sondergebiet Logistik«, wie es offiziell heißt. Mehr als 80 Hektar soll es einmal umfassen - das sind rund 100 Fußballfelder, die mit riesigen Hallen für Onlinefirmen und Paketzusteller bebaut werden sollen. Als sich im Frühjahr die Nachricht von einem Investor herumsprach, der das Gelände entwickeln will, hat sich in der Gemeinde Unbehagen ausgebreitet. Nichts wird dann mehr so sein, wie es ist, befürchten die Gegner des Vorhabens, deren Initiative »Für ein...