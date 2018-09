Cottbus. Nachdem Universitätspräsident Jörg Steinbach (parteilos) am 19. September zum neuen brandenburgischen Wirtschaftsminister ernannt wurde, soll Vizepräsidentin Christian Hipp auch offiziell die vorübergehende Leitung der Technischen Universität Cottbus-Senftenberg übernehmen. Mit der Aufgabe betraut werden soll Hipp an diesem Montag durch Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD). Hipp, die als Vizepräsidentin für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs zuständig ist, wird mit der Leitung der Hochschule bis zur Nachbesetzung des Präsidentenamtes betraut. Die Universität entstand 2013 durch die anfangs heftig umstrittene Zwangsfusion der Technischen Universität Cottbus mit der Senftenberger Fachhochschule Lausitz. An der zusammengelegten Einrichtung lehren 195 Professoren. Es studieren dort 7600 junge Menschen. nd