Ist schon seit Jahren nicht mehr da: Die-Nazi-Kneipe "Zum Henker" Foto: dpa/Paul Zinken

Eine Pizza Salami kostet hier 5,50 Euro, genau wie Spaghetti Carbonara. Zugegeben, Feinschmecker werden in dem italienischen Restaurant »Anima E Cuore« in der Brückenstraße in Niederschöneweide möglicherweise nicht auf ihre Kosten kommen. Aber das Essen ist schnell zubereitet und die Preise stimmen. Als die Deutschlibanesin Hanan Al-Kassem aus Neukölln gemeinsam mit ihrem Vater und Onkel 2014 die Pizzeria eröffnete, wusste sie nicht, dass in den Räumen kurz zuvor noch Berlins berüchtigste Nazikneipe »Zum Henker« war. Jahrelang hatten Menschen gegen den bundesweit bekannten rechten Treff protestiert. Die Kneipe galt als Vernetzungspunkt der extremen rechten Szene wie der inzwischen verbotenen Kameradschaft »Frontbann 21« - und war Ausgangspunkt für Straftaten. Nach Protestdemonstrationen, an denen bis zu 4000 Menschen teilnahmen, hatte der Vermieter dem »Henker« gekündigt.

Statt Nazimusik erklingen in der Pizzeria jetzt italienisch...