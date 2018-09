Magdeburg. Der sachsen-anhaltische AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider hat die Auflösung der sogenannten »Patriotischen Plattform« angekündigt. Tillschneider ist Vorsitzender des Vereins, der als besonders rechter AfD-Flügel gilt. »Der Vorstand der Patriotischen Plattform hat mehrheitlich entschieden, bei der nächsten Mitgliederversammlung die Auflösung zu beantragen«, sagte Tillschneider. Der Verein habe sich »überlebt«. 90 Prozent der Forderungen der Plattform seien mittlerweile in der AfD umgesetzt worden. Seit längerem gibt es Diskussionen, ob der Verfassungsschutz die AfD oder Teile der Partei beobachten soll. dpa/nd Kommentar Seite 4

