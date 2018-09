Was soll das sein

Santiago de Chile. Chile lehnt Verhandlungen mit Bolivien über einen Meereszugang für das Nachbarland weiter strikt ab. Chiles Außenminister Roberto Ampuero sagte am Freitag nach einem Treffen mit mehreren seiner Vorgänger, alle früheren Außenminister des südamerikanischen Landes seien in der Frage einer Meinung: »Unser Hoheitsgebiet ist geschützt und wird nicht Gegenstand von Verhandlungen sein«.

Bolivien hatte in dem jahrzehntelangen Streit im April 2013 den Internationalen Gerichtshof in Den Haag angerufen, um Verhandlungen mit Chile über den Grenzverlauf durchzusetzen. In zehn Tagen wird eine Entscheidung des Gerichts erwartet. Bolivien hatte 1883 seinen Zugang zum Meer nach einem Krieg mit Chile verloren. AFP/nd