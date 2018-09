Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Johannesburg. Bei einem Luftangriff in Somalia haben die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben mindestens 18 mutmaßliche Kämpfer der Shabaab-Miliz getötet. Die Attacke fand am Freitag rund 50 Kilometer nordwestlich der Hafenstadt Kismayo statt und sei von einheimischen Kräften unterstützt worden, wie das Afrikakommando des US-Militärs am Samstag mitteilte. Nach US-Angaben handelte es sich um »Selbstverteidigung«, um einen Angriff der Extremisten zurückzuschlagen. Es seien keine Zivilisten zu Schaden gekommen, ebenso wenig wie US-Soldaten oder einheimische Sicherheitskräfte. Die USA sowie eine rund 20 000 Mann starke Friedenstruppe der Afrikanischen Union unterstützen die somalischen Streitkräfte im Kampf gegen Al-Shabaab. dpa/nd