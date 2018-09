Montréal. In Kanada sind erstmals Außenministerinnen aus aller Welt zusammengekommen. Auf Einladung von Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland und der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini versammelte sich mehr als die Hälfte aller Chefdiplomatinnen am Freitag in Montréal. Freeland und Mogherini begrüßten Ministerinnen aus 17 Länder, darunter aus Norwegen und Schweden, Kenia und Südafrika. Sie beraten u. a. über Frauen in Politik und Führungspositionen sowie den Kampf gegen Gewalt gegen Frauen. AFP/nd