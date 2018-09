Gaza. Im Gazastreifen ist nach palästinensischen Angaben am Freitag erneut ein Palästinenser durch israelische Schüsse getötet worden. Der 25-Jährige Palästinenser sei bei einer Demonstration in Gaza-Stadt erschossen worden, teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen mit. Die israelische Armee gab die Zahl der Demonstranten in mehreren Orten nahe der Grenze mit mehr als 10.000 an. Sie fordern eine Rückkehr in Gebiete im heutigen Israel, aus denen ihre Familien im Zuge der Staatsgründung Israels im Jahr 1948 geflohen sind oder vertrieben wurden. AFP/nd