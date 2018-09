Beirut. Die libanesische Marine hat am Samstag Dutzende Menschen von einem sinkenden Schiff vor der Küste des Landes gerettet. Bei den Geretteten handelte es sich um 39 syrische und eine nicht genannte Zahl palästinensischer Flüchtlinge, wie das Militär mitteilte. Ein fünfjähriges Kind konnte nur noch tot geborgen werden. Das Boot sei auf »einer illegalen Route« ins EU-Land Zypern unterwegs gewesen. AFP/nd

Im Streit um die Zukunft von Hans-Georg Maaßen will SPD-Chefin Andrea Nahles ihre eigene Partei beschwichtigen

Mindestens 30 Tote in Ahwas

In Großbritannien setzen Kabinettsmitglieder Premierministerin May unter Druck

