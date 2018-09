Suhl. Die Gewerkschaft GEW will in Thüringen eine Debatte über Arbeitszeit von Beschäftigten im Bildungssektor führen. Man müsse für die einzelnen Bereiche separate Lösungen finden, sagte die Thüringer GEW-Landeschefin Kathrin Vitzthum am Sonntag am Rande der Landesvertreterversammlung der Gewerkschaft in Suhl. »Viele Erzieher in den Kitas wollen nicht mehr als 35 Stunden pro Woche arbeiten, weil sie Zeit brauchen, um sich zu erholen.« Gleichzeitig könnten sich viele Beschäftigte an den Hochschulen vorstellen, über das Rentenalter hinaus zu arbeiten, sagte Vitzthum. Darüber müsse diskutiert werden. dpa/nd