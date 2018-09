Kristin Lang und Nina Mittelham wurden erstmals Tischtennis-Europameisterinnen im Doppel. Sie besiegten am Sonntag das österreichisch-russische Paar Sofia Polcanova und Jana Noskowa mit 4:3. Den Kampf um den Titel an der Platte im Männereinzel führte am selben Tag Timo Boll gegen den Rumänen Ovidiu Ionescu (nach Redaktionsschluss). Boll hatte sich im Halbfinale gegen Landsmann Patrick Franziska durchgesetzt, der Rumäne war gegen Kristian Karlsson (Schweden) erfolgreich. Agenturen/nd

