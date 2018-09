Die Judoka Martyna Trajdos aus Hamburg verlor am Sonntag das erhoffte Edelmetall im kleinen Finale gegen die Niederländerin Juul Fransen. Wenig später holte dafür Alexander Wieczerzak bei den Europameisterschaften in Baku dann die erste Medaille für Deutschland. Der 27-jährige Wiesbadener sicherte sich in der Klasse bis 81 Kilogramm im deutschen Duell gegen Dominic Ressel die Bronzemedaille. Am Montag ruhen die Hoffnungen der Männer auf Eduard Trippel, bei den Frauen geht Giovanna Scoccimarro mit guten Aussichten auf die Matte.