Der Hallesche FC mischt weiter ganz vorn in der 3. Liga mit. Mit dem vierten Saisonsieg kletterte der HFC am Sonntag auf den fünften Platz. Die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner setzte sich vor heimischer Kulisse mit 1:0 (1:0) gegen VfR Aalen durch. Vor 7012 Zuschauern gelang Marvin Ajani bereits in der zweiten Minute der einzige Treffer der Partie. »Arbeitssieg«, heiß es dann beim HFC.