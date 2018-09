Der Wille wurde belohnt. In der ersten Minute der Nachspielzeit rettete der FC Carl Zeiss Jena einen weiteren Punkt beim 3:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern. »Nach dem zwischenzeitlichen Rückstand höchsten Respekt an die Mannschaft, da noch einmal zurückzukommen«, lobte Trainer Mark Zimmermann seine Spieler. Bis zur 81. Minute führte der FC Carl Zeiss noch mit 2:1 durch die Tore von Firat Sucsuz (43. Minute) und Manfred Starke (76.). Dann aber sorgte der eingewechselte Elias Huth mit zwei Treffern binnen sechs Minuten für die Wende - aber nicht für Jenas Ende. Denn Felix Brügmann gelang mit einem Kopfball aus kurzer Distanz doch noch der Ausgleich. »Wir müssen schon mit dem Punktgewinn zufrieden sein«, betonte Sucsuz, bemängelte aber auch die drei Gegentore.

