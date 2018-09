»Harmloser FSV verliert verdient gegen Osnabrück.« So vermeldeten die Zwickauer das 0:1 am Sonntag im Heimspiel gegen den VfL über Twitter. Im vierten Spiel nacheinander blieben die Zwickauer nun bereits sieglos - und warten seit dem 11. August auf den dritten Saisonsieg. In der Tabelle bleiben die Sachsen mit zehn Punkten auf dem zwölften Platz.Vor 4497 Zuschauern ging von den Zwickauern kaum Gefahr aus, die Gäste kamen immer hingegen wieder mal zu Chancen. Mit einem spektakulären Distanzschuss sorgte letztlich Osnabrücks Rechtsverteidiger Bashkim Renneke in der 78. Minute für die Entscheidung. Agenturen/nd