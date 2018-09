Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Erfurt. Die Thüringer Grünen-Abgeordnete Astrid Rothe-Beinlich hat Pläne von Innenminister Georg Maier (SPD) kritisiert, härter gegen straffällig gewordene Flüchtlinge vorgehen zu wollen. Wer die Regeln des Zusammenlebens in Deutschland verletzt, müsse - gleich welche Herkunft er habe -selbstverständlich die Konsequenzen seines Handelns tragen, sagte die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Thüringer Landtag. »Aber das geschieht schon.« Maier hatte gemeinsam mit SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee, am Freitag erklärt, die SPD wolle in Zukunft dafür sorgen, dass Intensivtäter stärker verfolgt würden - auch unter Flüchtlingen. dpa/nd