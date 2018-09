Köln. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki hat eine umfassende und unabhängige Aufklärung der Fälle sexuellen Missbrauchs in seinem Erzbistum angekündigt. »Unser Kölner Erzbistum wird sich der Wahrheit stellen, auch dann, wenn diese schmerzlich ist«, sagte er am Sonntag in einer Videobotschaft, die der Bistumssender Domradio verbreitete. Dazu gehöre es, ungeschönt und ohne falsche Rücksichten aufzuklären. Woelki kündigte an, eine externe Einrichtung für eine unabhängige und umfassende Aufklärung von Fehlverhalten zu beauftragen. Köln sei damit das erste deutsche Bistum, das diesen Schritt als Reaktion auf die neue Missbrauchsstudie mache. epd/nd