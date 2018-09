Bamberg. In einem Ankerzentrum für Flüchtlinge im nordbayerischen Bamberg gab es am Samstag einen Großbrand: Durch das Feuer im Dachstuhl eines Gebäudes entstand ein Sachschaden von rund zwei Millionen Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 150 Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen, es gab allerdings drei verletzte Feuerwehrleute. Die Ursache des Feuers war zunächst völlig unklar. Es gebe keine Hinweise auf Einwirkungen von außen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. dpa/nd