Rund 30 Menschen haben in Kreuzberg vor einer Shisha-Bar auf Tische und Stühle eingedroschen. Wie die Polizei unter Berufung auf Zeugenaussagen berichtete, fuhren die mutmaßlichen Täter am späten Samstagabend mit fünf Fahrzeugen vor das Lokal, stiegen aus und schlugen dann mit Schlagstöcken auf das Mobiliar ein. Auch auf Gäste der Bar in der Manteuffelstraße sollen sie losgegangen sein. Noch bevor die Polizei eintraf, waren sowohl die Täter als auch die Mitarbeiterin der Bar und eventuell verletzte Gäste geflüchtet. Zum Hintergrund gab es zunächst keine Informationen. dpa/nd