In ihrem verflixten siebten Jahr wäre das ambitionierte Gemeinschaftsprojekt allerdings fast gescheitert. Die Messe Art Berlin, 2017 als Kooperation mit der Art Cologne gegründet, fand nicht rechtzeitig einen Ausstellungsort. Daher musste die gesamte Veranstaltung um zwei Wochen verschoben werden. nd

Unter anderem soll der Kunstwirtschaft zwischen dem 26. bis 30. September auch Einblick in neue Entwicklungen der Kreativszene gegeben werden. Vertreten sind aber auch bereits international renommierte Künstler wie Rebecca Horn, Lee Bul und Meg Stuart. Aber auch viele neue und überraschende Positionen sind zu entdecken. Bis zum Sonntag werden mehr als 100 000 Besucher erwartet. Erstmals wird dabei die Gesamtveranstaltung aus dem neu geschaffenen Berliner Festivalfonds gefördert.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Deutsches Nationaltheater Weimar: Shakespeares »Macbeth« in der Übertragung von Heiner Müller

Kunstsammlung Jena zeigt in der Ausstellung «Ich bin sicher, Rembrandt liebt mich» Malerbücher der Moderne

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!