Berlin. Der erste schwere Sturm im kalendarischen Herbst hat am Sonntag ein Todesopfer gefordert und große Schäden in Süd- und Mitteldeutschland verursacht. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren im Dauereinsatz. Besonders betroffen vom Sturmtief »Fabienne« waren der Süden Hessens, Teile Thüringens sowie Regionen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen. Auf einem Campingplatz in Bayern stürzte Sonntagabend ein Baum um und erschlug eine 78-jährige Frau, teilte die Polizei im Landkreis Bamberg mit. Sie erlitt schwerste Verletzungen und starb an der Unfallstelle.

In Baden-Württemberg wurde ein vierjähriger Junge von einem umstürzenden Baum lebensgefährlich verletzt. Eine Orkanböe kippte in Epfenbach im Rhein-Neckar-Kreis eine große Buche auf das Auto, in dem das Kind saß. Laut Polizei erlitt der Junge dabei schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

In Sachsen war vor allem der Erzgebirgskreis schwer getroffen.